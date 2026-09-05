Ποια πολυτελής μάρκα θέλει να ενισχύσει της πωλήσεις της στην Ευρώπη;
Ποια πολυτελής μάρκα θέλει να ενισχύσει της πωλήσεις της στην Ευρώπη;
Η premium μάρκα της Hyundai επεκτείνεται στην Ευρώπη, παρά την πτώση των πωλήσεών της.
Η Genesis δείχνει να μην επηρεάζεται από την υποχώρηση των πωλήσεών της στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου, η οποία για τους πρώτους επτά μήνες του 2026 σημείωσε πτώση του 19%.
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