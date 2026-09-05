Δοκιμάζουμε το 200αρι scooter της Letbe - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το 200αρι scooter της Letbe - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το καινούριο scooter της Letbe το οποίο χτυπάει στο «ψαχνό» τον ανταγωνισμό και μπαίνει με αξιώσεις στην καρδιά της hot κατηγορίας των highwheel scooter 200.
Τον περασμένο Νοέμβριο στην Έκθεση EICMA στο Μιλάνο έτυχε να συναναστραφώ αρκετά με τους ανθρώπους της Letbe στο περίπτερο της εταιρείας. Είχαν εκείνη την ορμή του νέου, τη θέληση να δείξουν ότι έχουν το brand και τα προϊόντα να χτυπήσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ξεδιπλώσουν το στρατηγικό τους πλάνο το οποίο ομολογώ ότι ήταν εντυπωσιακό.
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