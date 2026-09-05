Δοκιμάζουμε το 200αρι scooter της Letbe - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Τον περασμένο Νοέμβριο στην Έκθεση EICMA στο Μιλάνο έτυχε να συναναστραφώ αρκετά με τους ανθρώπους της

στο περίπτερο της εταιρείας. Είχαν εκείνη την ορμή του νέου,

να δείξουν ότι έχουν το brand και τα προϊόντα να χτυπήσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα