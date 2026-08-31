Κινητό στο τιμόνι: Δεν είναι όπως τα ξέραμε - Είναι χειρότερα

Μία νέα, αποκαλυπτική έρευνα δείχνει ότι η χρήση κινητού λίγο πριν από μια σύγκρουση είναι τουλάχιστον επτά φορές συχνότερη από όσο εμφανίζεται στις εκθέσεις της Τροχαίας.