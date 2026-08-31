Κινητό στο τιμόνι: Δεν είναι όπως τα ξέραμε - Είναι χειρότερα
Κινητό στο τιμόνι: Δεν είναι όπως τα ξέραμε - Είναι χειρότερα
Μία νέα, αποκαλυπτική έρευνα δείχνει ότι η χρήση κινητού λίγο πριν από μια σύγκρουση είναι τουλάχιστον επτά φορές συχνότερη από όσο εμφανίζεται στις εκθέσεις της Τροχαίας.
UPD:
Την ίδια στιγμή, τα τροχαία αυξάνονται στην Ελλάδα και ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος μέχρι οκτώ χρόνια.
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