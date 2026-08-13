Η απόλυτη χλιδή σε 4 τροχούς - Μόνο δύο στον κόσμο
Η απόλυτη χλιδή σε 4 τροχούς - Μόνο δύο στον κόσμο
Η Singer και η Louis Vuitton δημιούργησαν δύο πολύ εκλεκτές Classic, που βασίζονται στην Porsche 911.
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Τα μοντέλα εντυπωσιάζουν με τις περίτεχνες λεπτομέρειες στο εξωτερικό και το εσωτερικό τους.
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