Έτσι είναι το εσωτερικό της νέας Jaguar Type 01
NEWSAUTO.GR

Έτσι είναι το εσωτερικό της νέας Jaguar Type 01

Η παρουσίαση της Jaguar Type 01 είναι προ των πυλών, και τώρα η εταιρεία αποκάλυψε πώς θα είναι το εσωτερικό της.

Έτσι είναι το εσωτερικό της νέας Jaguar Type 01
Το 2024 η Jaguar τάραξε τα νερά, παρουσιάζοντας την πρωτότυπη Type 00. Αυτή μετατράπηκε στην Type 01, η οποία θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της τον ερχόμενο Οκτώβριο, και θα είναι το πρώτο μοντέλο στο νέο, αμιγώς ηλεκτρικό κεφάλαιο της ιστορικής βρετανικής μάρκας.

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