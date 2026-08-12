Έτσι είναι το εσωτερικό της νέας Jaguar Type 01
Έτσι είναι το εσωτερικό της νέας Jaguar Type 01
Η παρουσίαση της Jaguar Type 01 είναι προ των πυλών, και τώρα η εταιρεία αποκάλυψε πώς θα είναι το εσωτερικό της.
Το 2024 η Jaguar τάραξε τα νερά, παρουσιάζοντας την πρωτότυπη Type 00. Αυτή μετατράπηκε στην Type 01, η οποία θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της τον ερχόμενο Οκτώβριο, και θα είναι το πρώτο μοντέλο στο νέο, αμιγώς ηλεκτρικό κεφάλαιο της ιστορικής βρετανικής μάρκας.
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