Έρχεται νέο ηλεκτρικό Audi A2 e-tron: Έτσι θα είναι
Έρχεται νέο ηλεκτρικό Audi A2 e-tron: Έτσι θα είναι
Λίγοι μήνες απέμειναν ως την επίσημη παρουσίαση του νέου Audi A2 e-tron. Ας δούμε τα πρόσφατα στοιχεία γι’ αυτό.
Η προσπάθεια των ανθρώπων της Audi να εξορθολογήσουν το πρόγραμμα μετάβασής της στην ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνει και τη δημιουργία του καινούργιου A2 e-tron.
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