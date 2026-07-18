Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;
Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;
Ο Ίλον Μασκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Από τα χέρια του έχουν περάσει αρκετά αυτοκίνητα, από ταπεινά τετρακύλινδρα με 112 άλογα, μέχρι εμβληματικά supercars. Ας τα δούμε!
Ο Ίλον Μασκ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει διαμορφώσει, καλώς ή κακώς, τη σύγχρονη αυτοκίνηση. Ο ιδρυτής της SpaceX και CEO της Tesla είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, και έχει αποκτήσει μια εκτεταμένη συλλογή αυτοκινήτων. Ας δούμε ποια είναι αυτά.
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