Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;
NEWSAUTO.GR

Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;

Ο Ίλον Μασκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Από τα χέρια του έχουν περάσει αρκετά αυτοκίνητα, από ταπεινά τετρακύλινδρα με 112 άλογα, μέχρι εμβληματικά supercars. Ας τα δούμε!

Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;
Ο Ίλον Μασκ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει διαμορφώσει, καλώς ή κακώς, τη σύγχρονη αυτοκίνηση. Ο ιδρυτής της SpaceX και CEO της Tesla είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, και έχει αποκτήσει μια εκτεταμένη συλλογή αυτοκινήτων. Ας δούμε ποια είναι αυτά.

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