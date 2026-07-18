Τι αυτοκίνητα έχει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην γη;

Ο Ίλον Μασκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Από τα χέρια του έχουν περάσει αρκετά αυτοκίνητα, από ταπεινά τετρακύλινδρα με 112 άλογα, μέχρι εμβληματικά supercars. Ας τα δούμε!