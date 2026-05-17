Video: Ανατριχιαστικό ατύχημα σε αγώνες μοτοσικλέτας

μάτο απρόοπτα ήταν τοMotoGP της Βαρκελώνης. Στο τέλος, τη μεγάλη νίκη πήρε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati έχοντας τους Φερμίν Αλντεγκέρ με Ducati και Πέκο Μπανάια επίσης με Ducati στο βάθρο, ωστόσο όσα διαδραματίστηκαν πριν φτάσουμε στην καρό σημαία ήταν αδιανόητα.

Στην εκκίνηση του αγώνα, οι Πέδρο Ακόστα, Άλεξ Μάρκεθ, Χόρχε Μαρτίν και Ραούλ Φερνάντεζ έφυγαν μπροστά, με τους Ζοάν Ζαρκό και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο από κοντά. Στο 12ο γύρο βγαίνοντας από τη στροφή 9 η KTM του Ακόστα σταμάτησε να λειτουργεί με αποτέλεσμα να μην προλάβει να το αποφύγει ο Μάρκεθ που ακολουθούσε και να έχει μια ακραία πτώση.

Η μοτοσικλέτα διαλύθηκε και ο ίδιος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ευτυχώς έχοντας τις αισθήσεις του. Τα νεότερα αναφέρουν ότι έχει ένα μικρό χτύπημα στον σπόνδυλο C7 και ένα κάταγμα στο πόδι. Θα χειρουργηθεί στη Βαρκελώνη και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του.





