Βρέθηκε κοίτασμα-μαμούθ που τα αλλάζει όλα

Το 2026 έχει φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τη μεγάλη μάχη για τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού των κρίσιμων ορυκτών. Η Ευρώπη, που για χρόνια εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από την Κίνα για την προμήθεια λιθίου και άλλων υλικών για τις μπαταρίες, τώρα αντεπιτίθεται με νόμους, επενδύσεις και σκαπάνες.

Το μεγαλύτερο κοίτασμα της ΕΕ βρίσκεται στην Πορτογαλία

Στα βόρεια της Ιβηρικής Χερσονήσου, κοντά στην πόλη Μποτίκας του νομού Βιάνα ντο Καστέλο, βρίσκεται αυτό που επισήμως πλέον αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο κοίτασμα σποδουμένης — της κρυσταλλικής πηγής λιθίου — σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο φέρει την ονομασία Barroso Lithium Project και ανήκει στην Savannah Resources, μια βρετανοπορτογαλική εταιρεία που εδώ και χρόνια επιμένει στο ίδιο στοίχημα.