Εχεις diesel αυτοκίνητο, έχεις θέμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρώπη αυξάνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη για άμεσες παρεμβάσεις στους ρύπους των παλαιών αυτοκινήτων και η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο.Το πρόβλημα δεν είναι τα σύγχρονα diesel. Είναι τα παλαιότερα. Ο στόλος της χώρας ξεπερνά τα 10 χρόνια μέσο όρο ηλικίας και ένα μεγάλο ποσοστό αποτελείται από diesel προδιαγραφών Euro 4 και Euro 5. Αυτά τα αυτοκίνητα εκπέμπουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μικροσωματιδίων (PM) και οξειδίων του αζώτου (NOx), ειδικά σε πραγματικές συνθήκες πόλης.

Τα μικροσωματίδια αποτελούν πλέον τον «αόρατο εχθρό». Διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και συνδέονται άμεσα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφουν ήδη αυστηρότερες πολιτικές: ζώνες χαμηλών εκπομπών, περιορισμούς κυκλοφορίας και σταδιακή απομάκρυνση των παλαιών diesel από τα αστικά κέντρα.