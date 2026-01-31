Το αυτοκίνητο του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων ηγετών - Πόσο κοστίζουν;

Τα οχήματα αρχηγών κρατών αποτελούν κινούμενα φρούρια, με τεχνικές προδιαγραφές που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες των συμβατικών αυτοκινήτων, ενώ το κόστος τους αποτυπώνει τις προτεραιότητες και τη φιλοσοφία κάθε χώρας.

Στην Ινδία, ο Narendra Modi μετακινείται με το Range Rover Sentinel, ένα πλήρως θωρακισμένο SUV που εξελίχθηκε από τη Land Rover Special Vehicle Operations. Το Sentinel βασίζεται στο Range Rover Autobiography, αλλά κάτω από το αλουμινένιο αμάξωμα κρύβεται βαριά θωράκιση επιπέδου B7, ικανή να αντέξει πυρά διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών και εκρήξεις χειροβομβίδων. Ο V8 κινητήρας 5,0 λίτρων αποδίδει περίπου 380 ίππους, επιτρέποντας στο όχημα να κινείται με αξιοπρεπείς επιδόσεις παρά το βάρος που ξεπερνά τους 4 τόνους. Η αξία του υπολογίζεται κοντά στα 500.000 δολάρια.