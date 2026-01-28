Οριστικό: Από φέτος η υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων - Τι έρχεται για τους κατόχους παλιών ΙΧ;

Το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στον εκσυγχρονισμό της κυκλοφορίας σε πόλεις και επαρχία, με την Ε.Ε. να εξετάζει σταδιακή απόσυρση οχημάτων με βάση αυστηρά κριτήρια, όπως η τεχνολογία κινητήρα, η ακινησία για μεγάλο διάστημα ή η έλλειψη ΚΤΕΟ.

Η νέα πρόταση, όπως αναφέρουν πηγές αλλά και δημοσιεύματα από ευρωπαϊκά μέσα, δεν σχετίζεται απλώς με παλιές επιδοτήσεις για απόσυρση, όπως γνωρίζαμε στο παρελθόν, αλλά προβλέπει ενσωμάτωση της υποχρεωτικής απόσυρσης σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νόμους, κάτι που σημαίνει ότι τα οχήματα που δεν ανταποκρίνονται στα νέα περιβαλλοντικά και τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση και δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να κυκλοφορούν νομίμως στους δρόμους