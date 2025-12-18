Ψηφίστε για το «Car of the Year 2026» στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Ψηφίστε για το «Car of the Year 2026» στην Ελλάδα

Η ψηφοφορία του κοινού ξεκίνησε για τον κορυφαίο θεσμό της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτου και φέτος περιλαμβάνει περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ.

Ψηφίστε για το «Car of the Year 2026» στην Ελλάδα
UPD:
Η διαδικασία επιλογής των κορυφαίων αυτοκινήτων της χρονιάς μέσα από τα μάτια του ελληνικού κοινού ξεκίνησε και για το 2026. Ο θεσμός «Car of the Year» για την Ελλάδα επιστρέφει, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ψηφίσει και να αναδείξει τα μοντέλα που ξεχώρισαν στη χρονιά που φεύγει.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης