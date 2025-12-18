Ψηφίστε για το «Car of the Year 2026» στην Ελλάδα
Η ψηφοφορία του κοινού ξεκίνησε για τον κορυφαίο θεσμό της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτου και φέτος περιλαμβάνει περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ.
Η διαδικασία επιλογής των κορυφαίων αυτοκινήτων της χρονιάς μέσα από τα μάτια του ελληνικού κοινού ξεκίνησε και για το 2026. Ο θεσμός «Car of the Year» για την Ελλάδα επιστρέφει, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ψηφίσει και να αναδείξει τα μοντέλα που ξεχώρισαν στη χρονιά που φεύγει.
