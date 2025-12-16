Νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160: Ακόμη καλύτερο!

Το νέο Renault Captur, ένα από τα πιο δημοφιλή compact SUV στην αγορά, ανανεώνεται πλήρως με την έκδοση full hybrid E-Tech 160, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει οικονομία, τεχνολογία και οδηγική απόλαυση. Με την υβριδική τεχνολογία της Renault, το Captur αξιοποιεί τον κινητήρα βενζίνης και τον ηλεκτροκινητήρα, φτάνοντας έως 160 ίππους ισχύος και προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.