Νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160: Ακόμη καλύτερο!
NEWSAUTO.GR

Νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160: Ακόμη καλύτερο!

Το νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160 φέρνει την υβριδική τεχνολογία στο προσκήνιο, συνδυάζοντας επιδόσεις, οικονομία και ευελιξία.

Νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160: Ακόμη καλύτερο!

Το νέο Renault Captur, ένα από τα πιο δημοφιλή compact SUV στην αγορά, ανανεώνεται πλήρως με την έκδοση full hybrid E-Tech 160, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει οικονομία, τεχνολογία και οδηγική απόλαυση. Με την υβριδική τεχνολογία της Renault, το Captur αξιοποιεί τον κινητήρα βενζίνης και τον ηλεκτροκινητήρα, φτάνοντας έως 160 ίππους ισχύος και προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης