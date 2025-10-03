Clickbait: Η πιο ακριβή επένδυση στη φθηνή δημοσιογραφία

Κάποτε το «κλικ» ήταν υπόσχεση ενημέρωσης. Σήμερα, σε μεγάλο κομμάτι του διεθνούς online Τύπου -και τελευταία και στο ελληνικό αυτοκινητικό ρεπορτάζ- έγινε εργαλείο στρέβλωσης. Το clickbait βαφτίζει «Αποκλειστικό: Ποιοι Έλληνες θα αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μόνο 50 ευρώ το μήνα;» έναν ψίθυρο της Ε.Ε., «αποκάλυψη» και «αποκλειστικό» αυτό που έχουν γράψει κάμποσα οικονομικά sites μέρες πριν, «Γιατί δεν πρέπει να βάζω βενζίνη το Σαββατοκύριακο» (θέλει σχολιασμό ένας τέτοιος τίτλος;) ακόμα και το ανήθικο «τελειώνει ο χρόνος του Μ. Σουμάχερ» ποντάροντας στο κλικ των αγωνιούντων φίλων της F1 και του Μίκαελ Σουμάχερ, οι οποίοι θα διαπιστώσουν ότι ο βαρύγδουπος τίτλος αφορά τον, Μικ -γιο του Μίκαελ- και την πορεία του στη Ferrari.

Φυσικά και το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς τα λίγα παραπάνω views. Είναι διάβρωση εμπιστοσύνης, παραπληροφόρηση και εξευτελισμός των ίδιων των διαφημιζόμενων των οποίων τα σήματα και τα προϊόντα «αναβοσβήνουν» διπλά σε τέτοιες «ειδήσεις». Δεν το λέμε εμείς: η αγορά το έχει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι…

Πέρα από τη μικροπρεπή ελληνική πραγματικότητα, και ο διεθνής αντίλογος είναι ηχηρός. Η ίδια η ONA (Online News Association) ξεκαθαρίζει πως τίτλοι που «παγιδεύουν» τον αναγνώστη θεωρούνται απαξιωτικοί για τη δημοσιογραφία. Η SPJ υπενθυμίζει το αυτονόητο: ούτε η ταχύτητα ούτε η πλατφόρμα δικαιολογούν ανακρίβεια σε τίτλους. Αυτές δεν είναι ρομαντικές αρχές. Είναι οι βάσεις που ξεχωρίζουν την ενημέρωση από τα click-factory.

Δείτε πώς σκάει αυτό στον αυτοκινητικό μικρόκοσμο διεθνώς. Η βρετανική ASA έχει «κόψει» αλλεπάλληλες αυτοκινητικές επικοινωνίες για τίτλους και claims που δημιουργούν λάθος εντύπωση: από «μηδενικές εκπομπές παντού» μέχρι υπερβολές για ηλεκτροκίνηση στην πόλη. Όταν ο τίτλος/claim υπόσχεται κάτι που το κείμενο δεν παραδίδει -ή κρύβει κρίσιμες διευκρινίσεις- θεωρείται παραπλάνηση. Και κόβεται. Γιατί; Επειδή ο τίτλος δεν είναι αφίσα καφενείου, είναι μέρος της υπόσχεσης αλήθειας προς τον αναγνώστη.

Την ίδια ώρα, θεσμικοί παίκτες στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν πρωτοβουλίες κατά της παραπληροφόρησης στα EVs, ακριβώς επειδή η clickbait κουλτούρα -που τελευταία έχει εμφανιστεί και στον ελληνικό ειδικό Τύπο- τρέφει μύθους, ελπίδες και όνειρα.

Το πιο εξοργιστικό στην Ελληνική πραγματικότητα είναι ότι ο κλάδος πληρώνει τον λογαριασμό, όσο και ανίσχυρη και αν είναι αυτή η clickbait φωνή. Οι εισαγωγείς, τα δίκτυα, οι εργαζόμενοι. Μιλάμε για στοιχειώδη επαγγελματική υγιεινή…

Στο εξωτερικό, όπου οι τίτλοι περνούν από «τεστ αλήθειας», ρυθμιστές και ενώσεις παρεμβαίνουν: οι τίτλοι που μπερδεύουν τρώνε «κόκκινη κάρτα» και οι click-λίστες που παραπλανούν γίνονται δημόσια αντικείμενο κριτικής από επαγγελματικά μέσα. Ακόμα και η αμερικανική FTC έφτασε να θεσπίσει κανόνες για bait-and-switch πρακτικές στην αγορά αυτοκινήτου. Δηλαδή, όπου υπάρχει ζήτημα, υπάρχει και αντίδραση.

Φυσικά και οι αναγνώστες δεν είναι πρόβατα. Ξέρουν, κρίνουν και απορρίπτουν. Όμως το να απορρίψεις το site είναι κάτι εύκολο. Το να παρασύρεται μέσω αυτού και ο άμοιρος διαφημιζόμενος είναι αν μη τι άλλο bad business για τον ίδιο, για το οποίο κάποια στιγμή θα υπάρξει απολογία.

Σε ό,τι αφορά την αγορά μας, όλοι γνωριζόμαστε. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία επ’ αυτού.

Το μεγαλείο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου δεν αντέχει τέτοιες καταστάσεις. Ξεκάθαρα… Και σήμερα η σιωπή κάνει πολύ θόρυβο, ακόμα και στους πάνω ορόφους. Και μπορεί σήμερα η αγορά απλά να γελά με αυτά τα καμώματα. Με την ταχύτητα όμως που τρέχει και ο ανταγωνισμός τέτοιες καταστάσεις δε συγχωρούνται. Όχι από εμάς φυσικά, αλλά από την ίδια την αγορά…