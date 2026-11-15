Η Dakota Johnson κάνει το pajama dressing την πιο stylish επιλογή για βραδινές εμφανίσεις
MARIE CLAIRE

Η Dakota Johnson κάνει το pajama dressing την πιο stylish επιλογή για βραδινές εμφανίσεις

Η τελευταία της εμφάνιση συνδύασε διαφορετικά prints, lingerie λεπτομέρειες και effortless κομψότητα.

Η Dakota Johnson κάνει το pajama dressing την πιο stylish επιλογή για βραδινές εμφανίσεις
Υπάρχουν μέρες που το μόνο που θα θέλαμε είναι να κυκλοφορούμε με τις πιτζάμες μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Dakota Johnson φαίνεται πως έχει βρει τον πιο stylish τρόπο να κάνει αυτή την επιθυμία πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι τα pajama looks δεν περιορίζονται πλέον στις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Στην τελευταία της εμφάνιση, μάλιστα, έπαιξε με τα διαφορετικά prints και τις υφές, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδυάζει άνεση και ανεπιτήδευτο sexiness.

 
Η ηθοποιός έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο pajama dressing και δεν είναι η πρώτη φορά που το επιλέγει για μια δημόσια εμφάνισή της. Από lingerie inspired slip dresses στο κόκκινο χαλί μέχρι μακριά ivory robes που μετατρέπονται σε βραδινά outfits, η Dakota Johnson γνωρίζει καλά πώς να δίνει έναν πιο fashion χαρακτήρα σε κομμάτια που θυμίζουν homewear.
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