Η Dakota Johnson κάνει το pajama dressing την πιο stylish επιλογή για βραδινές εμφανίσεις

Η τελευταία της εμφάνιση συνδύασε διαφορετικά prints, lingerie λεπτομέρειες και effortless κομψότητα.



Υπάρχουν μέρες που το μόνο που θα θέλαμε είναι να κυκλοφορούμε με τις πιτζάμες μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Dakota Johnson φαίνεται πως έχει βρει τον πιο stylish τρόπο να κάνει αυτή την επιθυμία πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι τα pajama looks δεν περιορίζονται πλέον στις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Στην τελευταία της εμφάνιση, μάλιστα, έπαιξε με τα διαφορετικά prints και τις υφές, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδυάζει άνεση και ανεπιτήδευτο sexiness.





Η ηθοποιός έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο pajama dressing και δεν είναι η πρώτη φορά που το επιλέγει για μια δημόσια εμφάνισή της. Από lingerie inspired slip dresses στο κόκκινο χαλί μέχρι μακριά ivory robes που μετατρέπονται σε βραδινά outfits, η Dakota Johnson γνωρίζει καλά πώς να δίνει έναν πιο fashion χαρακτήρα σε κομμάτια που θυμίζουν homewear.

15.11.2026, 13:10