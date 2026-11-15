Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM στο Νέο Ηράκλειο
Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM στο Νέο Ηράκλειο
Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση
Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο Νέο Ηράκλειο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 3:45 άγνωστοι δράστες προκάλεσαν έκρηξη σε ATM που βρίσκεται σε πρόσοψη σουπερμάρκετ, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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