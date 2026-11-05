Τα ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία τον Νοέμβριο
Τα ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία τον Νοέμβριο
Τα οικονομικά τους βελτιώνονται.
ΟΝοέμβριος φέρνει οικονομικές ευκαιρίες, επαγγελματικές επιστροφές και ανταμοιβές που ενδεχομένως περιμένατε καιρό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή ευνοεί την επανασύνδεση με παλιούς συνεργάτες και οικονομικές συμφωνίες που μπορούν τώρα να αποκτήσουν νέα δυναμική για τα παρακάτω ζώδια.
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