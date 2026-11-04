Keisha Lance Bottoms: Πώς γιόρτασε τη νίκη της ως πρώτη μάυρη γυναίκα κυβερνήτης της Τζόρτζια

Ηδημοκρατική Keisha Lance Bottoms κέρδισε τις εκλογές για την θέση του κυβερνήτη της Georgia την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας στους Δημοκρατικούς μια νίκη σε ένα από τα πιο αμφίρροπα πολιτικά πεδία μάχης της χώρας.Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα, η οποία θα είναι επίσης η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της πολιτείας, νίκησε τον Ρεπουμπλικανό επιχειρηματία Rick Jackson, ενώ διαδέχεται τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Brian Kemp, ο οποίος αποχωρεί από το αξίωμα έπειτα από δύο συνεχόμενες θητείες. Η 56χρονη κυβερνήτης είχε επίσης διατελέσει ανώτερη σύμβουλος του πρώην προέδρου Joe Biden και διευθύντρια του Γραφείου Δημόσιας Συμμετοχής του Λευκού Οίκου.Ο πρώην κυβερνήτης, Brian Kemp, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της εταιρείας στελέχωσης στον τομέα της υγείας «Jackson Healthcare», παρουσίασε τον εαυτό του ως πολιτικό αουτσάιντερ και βασίστηκε στην προεκλογική του εκστρατεία στις φορολογικές περικοπές, τη δημόσια ασφάλεια και τη μείωση των κυβερνητικών ρυθμίσεων. Από την πλευρά της η Keisha Lance Bottoms στην πρεοκλογική της εκστρατεία επέλεξε να αντιπαρατεθεί ευθέως με τον Donald Trump, ο οποίος είχε κερδίσει την πολιτεία στις προεδρικές εκλογές του 2024. Στο στόχαστρό της μπήκε η ακρίβεια, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και ο πόλεμος στο Ιράν. Έμφαση έδωσε και στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων.«Ανεξάρτητα από το ποιον ψηφίσατε απόψε, θα είμαι κυβερνήτης για όλη τη Georgia», δήλωσε. «Georgia, στείλαμε ένα μήνυμα δυνατά και ξεκάθαρα. Θέλουμε έναν ηγέτη που θα βάζει τη Georgia πάνω από όλα και που θα αντισταθεί σε όλο το χάος που προέρχεται από την Ουάσιγκτον, DC», δήλωσε μετά τη νίκη της.