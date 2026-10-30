Η Gwyneth Paltrow αναζητά δικαιοσύνη στο νέο θρίλερ του Netfliχ
Η Gwyneth Paltrow αναζητά δικαιοσύνη στο νέο θρίλερ του Netfliχ
Η νέα δραματική σειρά της A24 σηματοδοτεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό τηλεοπτικό ρόλο της βραβευμένης ηθοποιού και φέρει την υπογραφή του Thomas Vinterberg.
Υπάρχει κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι στιγμή στη ζωή της η Gwyneth Paltrow; Μάλλον όχι, σίγουρα όμως η τηλεόραση δεν βρέθηκε ποτέ πραγματικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της, αν εξαιρέσουμε το ντοκιμαντέρ για το Goop ή τις εμφανίσεις της, σε δεύτερο ρόλο, στη σειρά The Politician. Αυτή τη φορά λοιπόν περνά στην πρώτη γραμμή της τηλεόρασης με ένα πρότζεκτ που αποτελεί συμπαραγωγή της Α24 και του Netflix και ήδη μάς έχει εξάψει το ενδιαφέρον. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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