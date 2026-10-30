Η Gwyneth Paltrow αναζητά δικαιοσύνη στο νέο θρίλερ του Netfliχ

Η νέα δραματική σειρά της A24 σηματοδοτεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό τηλεοπτικό ρόλο της βραβευμένης ηθοποιού και φέρει την υπογραφή του Thomas Vinterberg.