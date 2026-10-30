Baby Bangs: Οι αφέλειες πρωταγωνιστούν στο πιο cool κούρεμα της σεζόν

Οι πολύ κοντές αφέλειες επιστρέφουν με ρετρό αναφορές και σύγχρονη αισθητική, δίνοντας νέο χαρακτήρα στα αγαπημένα μας hairstyles.



Μετά από αρκετές σεζόν κατά τις οποίες οι μακριές, curtain αφέλειες κυριαρχούσαν στις τάσεις των μαλλιών, ένα αρκετά διαφορετικό κούρεμα έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Οι baby bangs, δηλαδή οι πολύ κοντές αφέλειες που σταματούν αρκετά εκατοστά πάνω από τα φρύδια, επιστρέφουν και δίνουν μια νέα διάσταση ακόμη και στα πιο κλασικά hairstyles.



Πρόκειται για ένα κούρεμα με έντονη προσωπικότητα, που μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα μας χωρίς να χρειάζεται να πειράξουμε το υπόλοιπο μήκος των μαλλιών. Η διαφορά του από τις συνηθισμένες αφέλειες είναι ακριβώς αυτή η μικρή απόσταση από τα φρύδια, η οποία αφήνει μεγαλύτερο μέρος του μετώπου ακάλυπτο και κάνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου να ξεχωρίζουν περισσότερο.

30.10.2026, 16:30