Μήπως βρίσκουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν;
MARIE CLAIRE

Μήπως βρίσκουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν;

Από τις συντροφικές και επαγγελματικές μας σχέσεις μέχρι τη γονεϊκότητα, η γραμμή που χωρίζει την επαγρύπνηση από την υπερερμηνεία μοιάζει να έχει λεπτύνει επικίνδυνα πολύ

Μήπως βρίσκουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν;
Έχουμε γίνει καλύτεροι στο να αναγνωρίζουμε – και να ονοματίζουμε – πάσης φύσεως προβλήματα ή πλέον τα εντοπίζουμε ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν;

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