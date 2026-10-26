Το puma suede ανθίζει ξανά: Από το classic στο νέο bloom
Το puma suede ανθίζει ξανά: Από το classic στο νέο bloom
Η εμβληματική σιλουέτα εξελίσσεται μέσα από νέα χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι το Suede δεν είναι μόνο ένα classic sneaker, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια διαφορετικών εκφράσεων.
Η εμβληματική σιλουέτα εξελίσσεται μέσα από νέα χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι το Suede δεν είναι μόνο ένα classic sneaker, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια διαφορετικών εκφράσεων.
Από το 1968 μέχρι σήμερα, το PUMA Suede έχει καταφέρει να αλλάζει μαζί με την κουλτούρα, χωρίς να χάνει τον αναγνωρίσιμο χαρακτήρα του. Η χαμηλή γραμμή, το suede επάνω μέρος και το χαρακτηριστικό Formstrip παραμένουν σταθερά, ενώ κάθε νέα εκδοχή προσθέτει διαφορετική διάθεση στην ίδια διαχρονική σιλουέτα.
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