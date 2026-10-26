Το puma suede ανθίζει ξανά: Από το classic στο νέο bloom

Η εμβληματική σιλουέτα εξελίσσεται μέσα από νέα χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι το Suede δεν είναι μόνο ένα classic sneaker, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια διαφορετικών εκφράσεων.