Κρεμλίνο: Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία παρά την επανέναρξη συνομιλιών, δεν αποκλείει τοπικές εκεχειρίες

Ο Πεσκόφ αποκλείει γενική κατάπαυση του πυρός, αλλά δέχεται προσωρινές ανθρωπιστικές εκεχειρίες - Στις 29 Οκτωβρίου η πρώτη εφαρμογή τοπικής εκεχειρίας για το Όλεσκι, που συμφωνήθηκε με παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Ρωσία δεν πρόκειται να περιορίσει τη στρατιωτική της πίεση κατά της Ουκρανίας, παρά τα σχέδια για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινών και τοπικών εκεχειριών για ανθρωπιστικούς λόγους.



Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Μόσχα θα εξέταζε το ενδεχόμενο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός σε συγκεκριμένα τμήματα του μετώπου, ο Πεσκόφ απάντησε: «Για ανθρωπιστικούς σκοπούς, απολύτως».



Βλαντιμίρ Πούτιν έγιναν ενόψει της εφαρμογής τοπικής εκεχειρίας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Όλεσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση αμάχων.



Η συμφωνία, στην επίτευξη της οποίας



«Η απόφαση για επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών δεν συνεπάγεται κανέναν περιορισμό στις πολεμικές επιχειρήσεις», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν να πραγματοποιούν μαζικά πλήγματα κατά του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας».



Ανθρωπιστική εκεχειρία στο Όλεσκι με παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ Η πόλη Όλεσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τη Χερσώνα, αντιμετωπίζει ολοένα και σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση.







Πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ο πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε περίπου 24.000 κατοίκους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, σήμερα παραμένουν εκεί 1.700 έως 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι και περίπου 50 παιδιά.



Η προσωρινή εκεχειρία αποσκοπεί στη μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών στην πόλη και στη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τους αμάχους που επιθυμούν να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θέλουν να μεταφερθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία ή στη Ρωσία.



Κλείσιμο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο οποίος ηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, επιβεβαίωσε τη συμφωνία και διευκρίνισε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.



Από την πλευρά της, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι συνεργάστηκε απευθείας με Ρώσους και Ουκρανούς εκπροσώπους για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής επιχείρησης.



Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών της για την επανένωση Ουκρανών παιδιών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων Η νέα διπλωματική κινητικότητα ακολουθεί τις συναντήσεις που είχαν στις 21 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



δεν πρόκειται να περιορίσει τη στρατιωτική της πίεση κατά της Ουκρανίας, παρά τα σχέδια για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινών και τοπικών εκεχειριών για ανθρωπιστικούς λόγους.Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν ηθα εξέταζε το ενδεχόμενο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός σε συγκεκριμένα τμήματα του μετώπου, οαπάντησε: «Για ανθρωπιστικούς σκοπούς, απολύτως».Οι δηλώσεις του στενού συνεργάτη τουέγιναν ενόψει της εφαρμογής τοπικής εκεχειρίας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη, στην περιφέρεια της Χερσώνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση αμάχων.Η συμφωνία, στην επίτευξη της οποίας μεσολάβησε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ , πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι συνεργάζονται για τον συντονισμό της επιχείρησης, ωστόσο, ο Πεσκόφ κατέστησε σαφές ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση δεν σηματοδοτεί μια γενικότερη αναστολή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.«Η απόφαση για επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών δεν συνεπάγεται κανέναν περιορισμό στις πολεμικές επιχειρήσεις», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν να πραγματοποιούν μαζικά πλήγματα κατά του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας».Η πόλη, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στην αριστερή όχθη του ποταμού, απέναντι από τη, αντιμετωπίζει ολοένα και σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση.Οι κάτοικοι αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα, καθαρό πόσιμο νερό και φάρμακα, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί σημαντικά.Πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ο πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε περίπου 24.000 κατοίκους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, σήμερα παραμένουν εκεί 1.700 έως 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι και περίπου 50 παιδιά.Η προσωρινή εκεχειρία αποσκοπεί στη μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών στην πόλη και στη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τους αμάχους που επιθυμούν να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θέλουν να μεταφερθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία ή στη Ρωσία.Ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας,ο οποίος ηγήθηκε της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, επιβεβαίωσε τη συμφωνία και διευκρίνισε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.Από την πλευρά της, ηδήλωσε ότι συνεργάστηκε απευθείας με Ρώσους και Ουκρανούς εκπροσώπους για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής επιχείρησης.Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών της για την επανένωση Ουκρανών παιδιών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.Η νέα διπλωματική κινητικότητα ακολουθεί τις συναντήσεις που είχαν στις 21 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ,και, με τον Ρώσο πρόεδρο

Μία ημέρα νωρίτερα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Όσλο.



Την Κυριακή, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις 4 Νοεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο εορτασμός της Ημέρας Εθνικής Ενότητας στη Ρωσία.



«Μετά από αυτό θα είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Πάντως, ο Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται άμεση σημαντική πρόοδος. Όπως εξήγησε, ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα αποτελέσει περισσότερο μια ευκαιρία για διερεύνηση των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών, παρά για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιπροσωπείες σε υπηρεσιακό επίπεδο ενδέχεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι ή στην Ελβετία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις επόμενες διαπραγματεύσεις.



Οι ρωσικές απαιτήσεις και η αντίδραση της Ουκρανίας Οι προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων δεν κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί την παραχώρηση επιπλέον ουκρανικών εδαφών, καθώς και την επιβολή εκτεταμένων περιορισμών στη στρατιωτική και πολιτική ανεξαρτησία του Κιέβου.



Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν απορρίψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ως απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι παραχωρήσεις που θα επιβάλλονταν υπό πίεση θα μπορούσαν να αφήσουν τη χώρα ευάλωτη σε μια νέα ρωσική επίθεση.