Νεφέλη Μαϊστράλη: «Θεατής μάς είπε ότι η οικογενειακή περιουσία του κατασπαταλήθηκε στο ίδρυμα της Αθανασίας του Αιγάλεω»

Το πρώτο της ολοκληρωμένο θεατρικό έργο, οι «Αριστερόχειρες» (2020), ήταν εμπνευσμένο από τον Ελληνικό Εμφύλιο. Η «Κακούργα Πεθερά» (2023), από το λεγόμενο Έγκλημα της Χαροκόπου, που είχε συνταράξει την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Φέτος δύο ακόμα έργα της επιστρέφουν, στο Σύγχρονο Θέατρο: τα «αθανασία» (13/10), για δεύτερη σεζόν, εμπνευσμένο από την «Αγία» Αθανασία του Αιγάλεω, και «Σπυριδούλες» (10/12), για τέταρτη σεζόν μετά την παραγωγή του από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023, εμπνευσμένο από τη Σπυριδούλα Ράπτη, την ψυχοκόρη της δεκαετίας του ‘50 που είχε πέσει θύμα βασανισμού από τους εργοδότες της.