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Μετ' εμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Παιανίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Λεωφόρος Κηφισίας Αττική Οδός Βροχή

Μετ' εμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Παιανίας

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Μετ' εμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Παιανίας
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Προβλήματα στην κίνηση των οδηγών σε όλους τους άξονες του λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει η βροχή.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, όπου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με τη ροή των οχημάτων να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και το Μαρούσι.

Μετ' εμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Παιανίας


Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τα ανατολικά

Έντονη συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου να κινούνται σε αργούς ρυθμούς. Τμηματική καθυστέρηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, ενώ τοπικές επιβαρύνσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Αργυρούπολης.

45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.








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