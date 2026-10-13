Kate Middleton – Πριγκίπισσα Charlotte: Η σπάνια έξοδός τους στο μετρό

Μια έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του μετρό του Λονδίνου, όταν στο βαγόνι τους εισήλθαν η Kate Middleton και η πριγκίπισσα Charlotte.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η 11χρονη κόρη της εντοπίστηκαν να ταξιδεύουν με τη γραμμή «Elizabeth Line» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μαζί με τους υπόλοιπους Λονδρέζους, σε μια εμπειρία που πηγές αναφέρουν πως ήταν η πρώτη της Charlotte στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης.Μητέρα και κόρη συνοδεύονταν διακριτικά από τη φρουρά τους, ενώ συνομίλησαν με άλλους επιβάτες πριν αποβιβαστούν στο σταθμό Tottenham Court Road, κοντά στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή της Oxford Street και στη γειτονιά του Σόχο.