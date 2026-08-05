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Η Jia από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» πέθανε στα 18 - Το σχολείο της ξεκίνησε υποτροφία στη μνήμη της
MARIE CLAIRE

Η Jia από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» πέθανε στα 18 - Το σχολείο της ξεκίνησε υποτροφία στη μνήμη της

Η  συγκίνηση  των αγαπημένων της σε βίντεο

Η Jia από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» πέθανε στα 18 - Το σχολείο της ξεκίνησε υποτροφία στη μνήμη της
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ΗΑμερικανίδα ηθοποιός Kaylee Hottle, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά ταινιών Godzilla vs Kong, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 18 ετών.

 
Η Kaylee Hottle, η οποία ήταν κωφή, υποδύθηκε τη μικρή ορφανή Jia στην επιτυχημένη ταινία Godzilla vs. Kong (2021), ενώ επανέλαβε τον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της σειράς, Godzilla x Kong: The New Empire, που κυκλοφόρησε το 2024.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Joshua Hottle, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, χρησιμοποιώντας την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Frederick, στην πολιτεία Maryland, η υπερβολική ταχύτητα εκτιμάται ότι συνέβαλε στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου, και αφορούσε ένα μόνο όχημα.

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