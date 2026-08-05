Η Jia από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» πέθανε στα 18 - Το σχολείο της ξεκίνησε υποτροφία στη μνήμη της

ΗΑμερικανίδα ηθοποιός Kaylee Hottle, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά ταινιών Godzilla vs Kong, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 18 ετών.Η Kaylee Hottle, η οποία ήταν κωφή, υποδύθηκε τη μικρή ορφανή Jia στην επιτυχημένη ταινία Godzilla vs. Kong (2021), ενώ επανέλαβε τον ίδιο ρόλο και στη συνέχεια της σειράς, Godzilla x Kong: The New Empire, που κυκλοφόρησε το 2024.Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Joshua Hottle, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, χρησιμοποιώντας την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Frederick, στην πολιτεία Maryland, η υπερβολική ταχύτητα εκτιμάται ότι συνέβαλε στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου, και αφορούσε ένα μόνο όχημα.