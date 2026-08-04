Η αθλήτρια που έγινε η πρώτη που κερδίζει τίτλο WTA για τις Φιλιππίνες - Η Αλεξάντρα Έαλα και η στήριξη του κόσμου (βίντεο)
Η αθλήτρια που έγινε η πρώτη που κερδίζει τίτλο WTA για τις Φιλιππίνες - Η Αλεξάντρα Έαλα και η στήριξη του κόσμου (βίντεο)
Έγραψε ιστορία
ΗAlexandra Eala έγραψε ιστορία στο τένις, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια από τις Φιλιππίνες που κατακτά τίτλο στο μονό γυναικών της Women’s Tennis Association (WTA), επικρατώντας της Νο. 1 του ταμπλό, Jessica Pegula, στον τελικό του Washington Open.
Ο τελικός, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, αναβλήθηκε και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η βροχή και οι κεραυνοί προκάλεσαν αρχικά μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, με την Jessica Pegula, Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, να κερδίζει το πρώτο σετ με 6-4. Στο δεύτερο σετ, η 21χρονη Alexandra Eala είχε πάρει προβάδισμα με 2-1 όταν η αναμέτρηση διακόπηκε εκ νέου εξαιτίας της κακοκαιρίας και τελικά αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα. Με την επανέναρξη του αγώνα τη Δευτέρα, η Pegula κατάφερε να κερδίσει μόλις τρία ακόμη games, καθώς η Eala κυριάρχησε απόλυτα και ολοκλήρωσε την ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-0.
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Ο τελικός, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, αναβλήθηκε και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η βροχή και οι κεραυνοί προκάλεσαν αρχικά μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, με την Jessica Pegula, Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, να κερδίζει το πρώτο σετ με 6-4. Στο δεύτερο σετ, η 21χρονη Alexandra Eala είχε πάρει προβάδισμα με 2-1 όταν η αναμέτρηση διακόπηκε εκ νέου εξαιτίας της κακοκαιρίας και τελικά αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα. Με την επανέναρξη του αγώνα τη Δευτέρα, η Pegula κατάφερε να κερδίσει μόλις τρία ακόμη games, καθώς η Eala κυριάρχησε απόλυτα και ολοκλήρωσε την ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-0.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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