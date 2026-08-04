Natalie Portman: Το βιβλίο για τη ζωή της που προκάλεσε σκάνδαλο πριν καν εκδοθεί

Συνήθως είναι τιμητικό να γράφει κάποιος τη βιογραφία σου, αν βέβαια έχει μπει στον κόπο να ψάξει αρκετά τι έχει συμβεί στη ζωή σου και τι «πρέπει» να μεταφερθεί στο χαρτί, ώστε ο αναγνώστης να σε γνωρίσει καλύτερα. Καμιά φορά ο βιογράφος μπορεί να μην έχει αυτή την πρόθεση ή να μην είναι καν βιογράφος. Ίσως αυτό να έχει συμβεί στην περίπτωση της Natalie Portman και της Rachel Cusk, δύο γυναικών που συνδέονταν με μία πολυετή φιλία, η οποία φαίνεται να δοκιμάζεται, αν πιστέψουμε τα όσα κυκλοφορούν εδώ και μέρες στους λογοτεχνικούς κύκλους ανά τον κόσμο.\