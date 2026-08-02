Το butter yellow είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού και η Kendall Jenner μόλις το επιβεβαίωσε
Το butter yellow είναι η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού και η Kendall Jenner μόλις το επιβεβαίωσε
Αν ψάχνουμε τον πιο φρέσκο τρόπο να υιοθετήσουμε το butter yellow, αυτή η εμφάνιση είναι η ιδανική έμπνευση.
Αν υπάρχει μία απόχρωση που έχει ξεχωρίσει φέτος το καλοκαίρι, αυτή είναι το butter yellow. Το απαλό κίτρινο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών και αποδεικνύει ότι παραμένει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.
Ανάμεσα στις celebrities που έχουν ήδη επιλέξει το butter yellow βρίσκονται η Kendall Jenner, η Kate Middleton, η Selena Gomez, η Margot Robbie και η Beyoncé, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη απόχρωση ταιριάζει σε κάθε στιλ και περίσταση.
Η Kendall Jenner εμφανίστηκε σε δείπνο στο Malibu, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση της νέας συλλογής Devon Lee Carlson x Frankies Bikinis, επιλέγοντας ένα mini φόρεμα που συνδύαζε ιδανικά δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού.
Ανάμεσα στις celebrities που έχουν ήδη επιλέξει το butter yellow βρίσκονται η Kendall Jenner, η Kate Middleton, η Selena Gomez, η Margot Robbie και η Beyoncé, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη απόχρωση ταιριάζει σε κάθε στιλ και περίσταση.
Η Kendall Jenner εμφανίστηκε σε δείπνο στο Malibu, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση της νέας συλλογής Devon Lee Carlson x Frankies Bikinis, επιλέγοντας ένα mini φόρεμα που συνδύαζε ιδανικά δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού.
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