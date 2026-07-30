Η Έμμα Ρόμπερτς δεν κάλεσε τον πατέρα της, Έρικ, στον γάμο της, αλλά τη θεία της, Τζούλια - Τι απαντά ο ίδιος γι' αυτό

Παρότι ο Eric Roberts δεν έδωσε το «παρών» στον πρόσφατο γάμο της κόρης του, Emma Roberts, ο ίδιος δηλώνει πως δεν κρατά παρά μόνο αγάπη και ευχές για εκείνη.«Αγαπώ την κόρη μου. Πάντα την αγαπούσα και πάντα θα την αγαπώ», δήλωσε ο 70χρονος, υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός στο Page Six. «Είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως εκείνη θέλει και με όποιους ανθρώπους επιλέγει να έχει δίπλα της».Η Emma Roberts παντρεύτηκε τον ηθοποιό Cody John στις 25 Ιουλίου, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία στο Idaho. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Ιούλιο του 2024, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του.