Η Αντιγόνη Κουλουκάκου στην Επίδαυρο με λευκό φόρεμα
MARIE CLAIRE

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου στην Επίδαυρο με λευκό φόρεμα

Μαζί με ποιους παρακολούθησε την παράσταση Bάκχες

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου στην Επίδαυρο με λευκό φόρεμα
Στην Επίδαυρο βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Αντιγόνη Κουλουκάκου, για να παρακολουθήσει παράσταση Βάκχες, σε σκηνοθεσία Javor Gardev σε συνεργασία με το βρετανικό συγκρότημα Tiger Lillies.

 
Για την παρουσία της στο αρχαίο θέατρο επέλεξε ένα μακρύ λευκό φόρεμα, με V ντεκολτέ, μακριά μανίκια και δαντέλα. Το συνδύασε με εσπαντρίγιες, ίσια μαλλιά και ελαφρύ μακιγιάζ.

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