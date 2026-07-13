Γιατί δεν εμφανίστηκε ούτε φέτος ο πρίγκιπας Λούις στον τελικό του Γουίμπλεντον μαζί με τα αδέρφια του;

Η Kate Middleton παραμένει μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στο Wimbledon και κάθε της εμφάνιση συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τον συμβολισμό. Ως προστάτιδα (patron) του All England Lawn Tennis and Croquet Club από το 2016, όταν ανέλαβε τον ρόλο από τη βασίλισσα Ελισάβετ, δίνει σχεδόν κάθε χρόνο το «παρών» στους τελικούς του ιστορικού τουρνουά, απονέμοντας και τα τρόπαια στους νικητές.