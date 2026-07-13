Η απόχρωση στα νύχια που έχει γίνει η αγαπημένη της Gen Z αυτό το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Η απόχρωση στα νύχια που έχει γίνει η αγαπημένη της Gen Z αυτό το καλοκαίρι

Με έμπνευση από τις αποχρώσεις της θάλασσας και τη mermaid αισθητική.

Η απόχρωση στα νύχια που έχει γίνει η αγαπημένη της Gen Z αυτό το καλοκαίρι
Κάθε καλοκαίρι έχει πάντα το δικό του χρώμα και φέτος όλα δείχνουν πως αυτό είναι το τιρκουάζ. Εμπνευσμένο από τα καταγάλανα νερά, τις τροπικές αποχρώσεις και τη mermaid αισθητική που κυριαρχεί στη μόδα και την ομορφιά, το συγκεκριμένο μανικιούρ έχει ήδη γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, που έχει φορεθεί όσο κανένα από τα μέλη της Gen Z. Φωτεινό, παιχνιδιάρικο και απόλυτα καλοκαιρινό, χαρίζει στα νύχια μια φρέσκια πινελιά που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

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