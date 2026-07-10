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Η μεγαλύτερη τάση στο μακιγιάζ του καλοκαιριού σύμφωνα με το TikTok είναι το Latte Makeup
MARIE CLAIRE

Η μεγαλύτερη τάση στο μακιγιάζ του καλοκαιριού σύμφωνα με το TikTok είναι το Latte Makeup

Έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Η μεγαλύτερη τάση στο μακιγιάζ του καλοκαιριού σύμφωνα με το TikTok είναι το Latte Makeup
Σε περίπτωση που αναρωτιέστε ποιες τάσεις ξεχωρίζουν στο κομμάτι της ομορφιάς στο TikTok, υπάρχει μία που κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Το “Latte makeup” ή το “latte girl makeup” παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε το μακιγιάζ Vanilla. Για τους μη μυημένους, η αισθητική των κοριτσιών Vanilla αφορούσε στην πολυτέλεια, τον άνετο μινιμαλισμό, με επίκεντρο τα αέρινα, ουδέτερα χρώματα όπως το λευκό, το μπεζ και το κρεμ.
 
Και ενώ η τάση αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε ρούχα (σκεφτείτε: λινά πουκάμισα, μαλακά σορτς κρεβατιού και ζακέτες από κασμίρ), το κορίτσι latte αφορά στο μακιγιάζ με πρωταγωνιστές τις μπρονζέ και γήινες αποχρώσεις καραμέλας που ταιριάζουν ιδανικά στο μαυρισμένο δέρμα της εποχής.

Ήδη, το #lattemakeup έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο TikTok, χάρη στη δημιουργό Rachel Rigler που το έφερε στην προσοχή όλων. «Θα το ονομάσουμε latte», είπε σε ένα βίντεο που μοιράζεται το μπρονζέ μακιγιάζ, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές από όταν το δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα.
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