Τα βήματα που δεν πρέπει να παραλείπουμε για όμορφα πόδια το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Τα βήματα που δεν πρέπει να παραλείπουμε για όμορφα πόδια το καλοκαίρι

Όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για να διατηρήσουμε τα πόδια μας σε άψογη κατάσταση.

Τα βήματα που δεν πρέπει να παραλείπουμε για όμορφα πόδια το καλοκαίρι
Η εποχή των σανδαλιών έφτασε και μαζί της η ανάγκη να δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή στα πόδια μας. Συχνά αφιερώνουμε χρόνο στην περιποίηση του προσώπου και του σώματος, όμως τα πόδια μένουν στο περιθώριο της καθημερινής μας ρουτίνας. Το καλοκαίρι όμως είναι η ιδανική στιγμή για να τους χαρίσουμε τη φροντίδα που χρειάζονται.

 
 
Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζονται περίπλοκες διαδικασίες ή πολύς χρόνος. Με μερικές απλές συνήθειες μπορούμε να αποκτήσουμε πιο απαλή επιδερμίδα, περιποιημένη όψη και μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά μας.

Κάνουμε απολέπιση σε σταθερή βάση

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι σκληρύνσεις και οι ξηρές περιοχές στα πόδια συχνά περνούν απαρατήρητες. Όταν όμως αρχίζουμε να φοράμε ανοιχτά παπούτσια, γίνονται πιο εμφανείς. Η απολέπιση μία φορά την εβδομάδα βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και αφήνει την επιδερμίδα πιο λεία και απαλή. Ένα ζεστό ποδόλουτρο πριν από τη διαδικασία μπορεί να μαλακώσει το δέρμα και να κάνει την περιποίηση πιο αποτελεσματική.
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