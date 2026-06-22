Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έστειλαν μήνυμα συμφιλίωσης στον Brooklyn μέσα από τις αναρτήσεις τους - Η ψυχρή απάντησή του

ΗΓιορτή του Πατέρα έδωσε την αφορμή σε πολλούς celebrities να μοιραστούν οικογενειακές στιγμές στα social media. Ανάμεσά τους ήταν και οι David και Victoria Beckham, οι οποίοι φαίνεται πως έστειλαν ένα διακριτικό μήνυμα προς τον μεγαλύτερο γιο τους, Brooklyn Beckham, παρά τη φημολογούμενη ένταση στις σχέσεις τους.Η Victoria Beckham δημοσίευσε στις 21 Ιουνίου μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους: τον Brooklyn, τον Romeo, τον Cruz και τη Harper.«David, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πολύ. Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.