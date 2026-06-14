Η πιο κινηματογραφική κρουαζιέρα στον Νείλο (και πώς την έζησα solo με το αμαξίδιό μου)

Ήξερα ότι μπορούσα να ταξιδέψω μόνη μου γιατί το είχα ξανακάνει. Εκείνο που ανακάλυψα στην Αίγυπτο ήταν ότι μπορώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα, όσο τολμηρά κι αν είναι.

Κ αθόμουν στο σαλόνι του ποταμόπλοιου, σε μια μπερζέρα «Εμμανουέλα», με τον Νείλο να περνάει μπροστά μου σαν ταινία. Τα παράθυρα έφταναν από την οροφή ως το πάτωμα και είχα διαλέξει τη θέση που ήταν πιο κοντά στην όχθη, για να βλέπω καλύτερα. Στα ακουστικά μου έπαιζε μια playlist με αγαπημένα αραβικά τραγούδια. Στα χέρια μου κρατούσα ένα βιβλίο του Ναγκίμπ Μαχφούζ.



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14.06.2026, 13:00