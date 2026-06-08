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Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών
MARIE CLAIRE

Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών

Έκανε γνωστή την απόφασή της με μία ανάρτηση, την οποία οι ακόλουθοί της δέχθηκαν πολύ θετικά

Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών
Την απόφασή της να μηνύει άτομα που εκφράζουν μισαλλόδοξα σχόλια ή απόψεις υπέρ των γυναικοκτονιών εξέφρασε η Αριστοτέλεια Δόγκα, η εισαγγελέας που έγινε γνωστή από την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη.

 
 
Σε ανάρτησή της στο Facebook το Σάββατο 6 Ιουνίου έγραψε: «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτονιών, μισαλλόδοξα σχόλια για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα».

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