Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών

Την απόφασή της να μηνύει άτομα που εκφράζουν μισαλλόδοξα σχόλια ή απόψεις υπέρ των γυναικοκτονιών εξέφρασε η Αριστοτέλεια Δόγκα, η εισαγγελέας που έγινε γνωστή από την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη.Σε ανάρτησή της στο Facebook το Σάββατο 6 Ιουνίου έγραψε: «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτονιών, μισαλλόδοξα σχόλια για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα».