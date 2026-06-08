Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών
Αριστοτέλεια Δόγκα: H εισαγγελέας της υπόθεσης Τοπαλούδη θα μηνύει αναρτήσεις υπέρ γυναικοκτονιών
Έκανε γνωστή την απόφασή της με μία ανάρτηση, την οποία οι ακόλουθοί της δέχθηκαν πολύ θετικά
Την απόφασή της να μηνύει άτομα που εκφράζουν μισαλλόδοξα σχόλια ή απόψεις υπέρ των γυναικοκτονιών εξέφρασε η Αριστοτέλεια Δόγκα, η εισαγγελέας που έγινε γνωστή από την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη.
Σε ανάρτησή της στο Facebook το Σάββατο 6 Ιουνίου έγραψε: «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτονιών, μισαλλόδοξα σχόλια για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα».
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Σε ανάρτησή της στο Facebook το Σάββατο 6 Ιουνίου έγραψε: «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτονιών, μισαλλόδοξα σχόλια για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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