Πρίγκιπας William: Η αναφορά στην κατάσταση της υγείας της Kate Middleton – «Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς αυτή»

Οπρίγκιπας William παραχώρησε μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη στο Heart Breakfast την Παρασκευή 22 Μαΐου, όπου μίλησε για την ανάρρωση της Kate Middleton μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, αλλά και για την επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα μέσα από το πρόγραμμά της για την πρώιμη παιδική ηλικία.Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά για τη σύζυγό του: «Είναι μια απίστευτη μητέρα, μια απίστευτη σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετική».