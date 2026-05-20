Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι γράφουν με το δεξί, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ο κόσμος γύρω μας μοιάζει σχεδιασμένος για δεξιόχειρες. Από τα σχολικά θρανία μέχρι τις χειραψίες και τα καθημερινά αντικείμενα, σχεδόν τα πάντα εξυπηρετούν το περίπου 90% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν κυρίως το δεξί τους χέρι. Παρ’ όλα αυτά, το γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες παραμένει ένα επιστημονικό μυστήριο.Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έρχεται τώρα να δώσει μια πιθανή απάντηση: η χρήση του δεξιού χεριού φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και, κυρίως, με τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν όρθιοι.Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η κυριαρχία του δεξιού χεριού υπάρχει ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προτίμηση στο ένα χέρι σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που αναπτύχθηκαν την περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος άρχισε να περπατά στα δύο πόδια.