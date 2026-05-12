Γκλεν Κλόουζ: Ο σκύλος της έζησε δόξες που δεν θα ζήσουν οι περισσότεροι κοινοί θνητοί (βίντεο)

Η Glenn Close ήταν προσκεκλημένη στην τελετή Hand and Footprint Ceremony, στο Χόλιγουντ, όπου η 79χρονη ηθοποιός άφησε κυριολεκτικά το αποτύπωμά της. Την ίδια τιμή, όμως, είχε και ο σκύλος της, Sir Pippin of Beanfield, που τη συνόδευε, μαζί με την κόρη της Annie Starke και τον εγγονό της Rory. Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και άλλοι φίλοι και συνάδελφοί της, όπως οι Mila Kunis, Melissa McCarthy, Ben Falcone, Zelda Williams.