Μάθιου Πέρι: Αγαπημένα αντικείμενα του ηθοποιού βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό

Υπογεγραμμένα σενάρια από τη σειράς Friends, ένα custom τραπέζι πινγκ πονγκ εμπνευσμένο από τον Batman και ένα αντίγραφο από το χαρακτηριστικό «ματάκι» της πόρτας στο διαμέρισμα της Monica και της Rachel συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που θα διατεθούν σε φιλανθρωπική δημοπρασία και άνηκαν στον Matthew Perry.Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions και τα έσοδα θα διατεθούν στο Matthew Perry Foundation, το οποίο ιδρύθηκε μετά τον θάνατο του ηθοποιού, με στόχο την αποστιγματοποίηση του εθισμού και την υποστήριξη της απεξάρτησης.Ο Matthew Perry πάλεψε για πολλά χρόνια με τον εθισμό στο αλκοόλ και τις ουσίες και βρέθηκε νεκρός το 2023, σε ηλικία 54 ετών, στο τζακούζι του σπιτιού του στο Hollywood. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η κύρια αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.«Ο Matthew πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με κατανόηση και επιστημονική προσέγγιση, όχι με στίγμα και σιωπή», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Lisa Kasteler Calio. «Η δημοπρασία αυτή ενισχύει το έργο μας για την πρόσβαση σε τεκμηριωμένη φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειάζεται να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του».