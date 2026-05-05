Jelly Nails: το πιο δροσερό μανικιούρ που μπορείτε να δοκιμάσετε για την άνοιξη και το καλοκαίρι

Καθώς η άνοιξη προχωράει και δίνει σιγά σιγά τη θέση της στο καλοκαίρι, η αισθητική του μανικιούρ γίνεται πιο ανάλαφρη, φωτεινή και λιγότερο «δομημένη». Τα jelly nails επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μαζί τους μια αίσθηση φρεσκάδας που θυμίζει παγωμένα cocktails, ζελέ υφές και ημιδιάφανα υλικά. Πρόκειται για ένα trend που ισορροπεί ανάμεσα στο minimal και το playful, χωρίς να δείχνει υπερβολικό.