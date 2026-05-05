Η Ντόρις Φίσερ που ίδρυσε τα Gap πέθανε σε ηλικία 94 ετών - Πώς ξεκίνησε η αυτοκρατορία της

Η συνιδρύτρια του Gap, Doris Fisher, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.Απόφοιτος του πανεπιστημίου Stanford, η Fisher υπήρξε διορατική και δραστήρια επιχειρηματίας. Μαζί με τον σύζυγό της, Don Fisher, συνέλαβαν την ιδέα για τη δημιουργία της μάρκας Gap έπειτα από μια κοινή τους εξόρμηση για ψώνια, κατά την οποία ο Don δεν κατάφερε να βρει ένα τζιν που να του ταιριάζει.