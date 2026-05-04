Πώς να φορέσετε ένα λευκό πουκάμισο σαν μίνι φόρεμα σύμφωνα με την Άϊο Εντεμπίρι
Η ηθοποιός επέλεξε ένα από τα πιο δυνατά look της Άνοιξης 2026 από τον οίκο Chanel.
ΗAyo Edebiri εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Late Night With Seth Meyers φορώντας ένα λευκό πουκάμισο από τη Chanel ως φόρεμα. Η ambassador του οίκου στήριξε τον δημιουργικό διευθυντή Matthieu Blazy και το πρώτο του Cruise show από μακριά, επιλέγοντας ένα από τα πιο δυνατά look της Άνοιξης 2026. Η στιλίστρια Danielle Goldberg την έντυσε με ένα άψογα oversized πουκάμισο από τη συνεργασία της Chanel με τον γαλλικό οίκο πουκαμίσων Charvet. Το tuxedo shirt ήταν αψεγάδιαστο σε κάθε του λεπτομέρεια: αυστηρός γιακάς, έντονη πατιλέτα, μήκος που άγγιζε τον μηρό.
