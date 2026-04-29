Βιταμίνη C και αντηλιακό: Το δίδυμο περιποίησης που δεν πρέπει να λείπει από την πρωινή ρουτίνα μας

Όλα όσα κερδίζει η επιδερμίδα μας από αυτό το combo.



Αν υπάρχει ένα skincare combo που αξίζει να βάλουμε στη ρουτίνα μας όλο τον χρόνο αλλά ειδικά το καλοκαίρι, αυτό είναι η βιταμίνη C μαζί με αντηλιακό. Και όχι, δεν χρειάζεται να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο. Στην πραγματικότητα, λειτουργούν πολύ καλύτερα μαζί.





Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο δυνατά αντιοξειδωτικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πρόσωπό μας. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάει την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει τις ελεύθερες ρίζες, δηλαδή τους παράγοντες που προκαλούν πρόωρη γήρανση. Από την άλλη, το αντηλιακό προστατεύει από την ακτινοβολία UV, που ευθύνεται για πανάδες, λεπτές γραμμές και απώλεια ελαστικότητας. Όταν τα συνδυάζουμε, δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας.

29.04.2026, 16:00