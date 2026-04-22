Η Ριάνα φωτογραφήθηκε πρώτη φορά με την κόρη της, Ρόκι - Το μωρό φορούσε πάνα Dior

ΗRihanna ξέρει πώς να τραβά την προσοχή είτε το κάνει με τη δουλειά της είτε μέσω συνεργασιών, όπως η τελευταία με το W Magazine, στου οποίου το εξώφυλλο πρωταγωνιστεί μαζί με την κόρη της, Rocki.Στο πλαίσιο του “Pop Issue” για το 2026, η τραγουδίστρια ποζάρει μαζί με τη μικρή της κόρη σε μια φωτογράφιση που φέρει την υπογραφή του Tim Walker και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα από τις πιο συζητημένες στιγμές μόδας της χρονιάς.Η Rocki κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μέσα από ένα custom Dior Haute Couture φανελάκι, συνδυασμένο με ένα λεπτεπίλεπτο headpiece που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη από τον Jonathan Anderson, creative director του οίκου Dior.