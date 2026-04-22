H Kέιτ Μίντλετον αγκάλιασε ηλικιωμένο την ημέρα που τίμησαν τη βασίλισσα Ελισάβετ (βίντεο)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Βασίλισσα Ελισάβετ, η βρετανική βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε, την Τρίτη, 21 Απριλίου, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για μια επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και την κληρονομιά της. Ανάμεσα στις επίσημες παρουσίες ξεχώρισαν ορισμένες πιο προσωπικές στιγμές με την Kate Middleton να βρίσκεται στο επίκεντρο.Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση με τον Tony Gledhill, έναν 88χρονο πρώην αστυνομικό, ο οποίος βρέθηκε στο Παλάτι για να τιμήσει την τελευταία επιθυμία της συζύγου του. Όπως της εξήγησε, εκείνη είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή, ζητώντας του όμως πριν τον θάνατό της να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Η αντίδραση της Kate ήταν άμεση και αυθόρμητη, καθώς τον πλησίασε, του μίλησε για λίγα λεπτά και τον αγκάλιασε.